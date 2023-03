Bologna-Lazio, Luis Alberto non sta bene: cambio obbligato con Basic

Non stava bene, ma ha stretto i denti. Al 63′ però Luis Alberto ha alzato bandiera bianca nel secondo tempo di Bologna-Lazio, match della ventiseiesima giornata di Serie A. Lo spagnolo aveva accusato delle sensazioni di nausea nel primo tempo e in quell’occasione Sarri aveva fatto cenno a Basic di andarsi a scaldare. Lo spagnolo però ha deciso di restare in campo. Nel secondo tempo, allo scoccare dell’ora del gioco, il cambio: Luis Alberto, come detto da Dazn, ha fatto sapere alla panchina di avere accusato giramenti di testa. Nessun trauma o problema muscolare quindi dietro al cambio dello spagnolo che ora proverà a recuperare in vista del match contro l’AZ e del derby.