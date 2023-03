Pugilato, Rossetti è campione UE dei pesi welter: “Voglio puntare sempre più in alto”

Il nuovo campione dei pesi welter dell’Unione Europea è un pugile italiano: Pietro Rossetti, romano di 24 anni, sconfigge a Montpellier l’idolo di casa e detentore della cintura Mohamed Kani. Nel suo primo match in trasferta in carriera, Rossetti riesce a imporsi alla seconda ripresa per ko. Dopo aver fiaccato il francese con una serie di colpi all’addome, Rossetti lo mette a terra una prima volta, per poi finirlo pochi secondi dopo: Kani stramazza a terra e l’arbitro decreta la fine anticipata del match.

Per l’atleta della Team Boxe Roma XI, allenato da Italo Mattioli e Luigi Ascani, è il terzo titolo in carriera: “Questa vittoria è per due persone scomparse da poco, mio nonno Nando ed Enrico, papà di un mio caro amico – ha affermato Rossetti, che ora sogna cinture sempre più prestigiose –. La mia vera carriera inizia qui, con miei allenatori vogliamo arrivare in cima al mondo del pugilato”. Il suo soprannome è ‘The Butcher’, ossia ‘Il Macellaio’, dal momento che sono stati diversi gli anni passati a lavorare nel reparto carni di un supermercato.