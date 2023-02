Inter, si fa avanti un fondo americano: potrebbe entrare in società in estate

Momento delicato per il futuro dell’Inter. Dal punto di vista calcistico domani ci sarà il derby con il Milan. Dal punto di vista societario sono emerse nuove indiscrezione nelle cause aperte da Zhang da parte di China Construction Bank Asia, con la prima udienza di un analogo processo incardinato in Italia che si svolgerà l’8 marzo. Sono arrivate anche delle notizie di interesse per la società da parte di un fondo americano. Secondo quanto riferisce La Stampa, aumentano infatti le indiscrezioni sul fondo che sarebbe disposto a entrare nell’azionariato nerazzurro entro l’estate.