Inter-Roma, la rabbia della Curva Nord: “Fischietti vietati, ennesimo abuso”

La Curva Nord insorge a pochi giorni da Inter-Roma, match che segna l’atteso ritorno di Romelu Lukaku da avversario a San Siro. In queste ore infatti il cuore del tifo nerazzurro si è visto vietare l’uso dei fischietti, con cui gli ultras intendevano accogliere l’ex di turno. “Ennesimo abuso, fischietti vietati! – Si legge sulla pagina Instagram della Curva Nord – 10000 a Firenze due anni fa ok, la legge non è uguale per tutti.” Il riferimento è all’episodio legato a un Fiorentina-Juventus di un paio di stagioni or sono, quando la Curva Fiesole utilizzò i fischietti per “dare il benvenuto” a Dusan Vlahovic.

Curva Nord announces the whistles have been forbidden. “10000 whistles were ok in Florence two years ago” pic.twitter.com/xXEFRMZnCS — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) October 27, 2023