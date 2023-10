Mainz: rescisso il contratto a El Ghazi per il post contro Israele

Il Mainz ha deciso di rescindere il contratto di Anwar El Ghazi, dopo averlo sospeso pochi giorni fa. La causa è un post del 28enne marocchino che ha definito l’offensiva di Israele, nella guerra in corso nella Striscia di Gaza, “Un genocidio”. Il giocatore ex Everton, svincolatosi questa estate dal PSV Eindhoven, aveva firmato col Mainz il 22 settembre scorso, giocando solamente 51 minuti in tre partite senza mai partire titolare.