Inter-Roma, nerazzurri in silenzio stampa anche nel pre match

Dopo la mancata conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di San Siro tra Inter e Roma, la società nerazzurra ha confermato di continuare il proprio ‘silenzio stampa’ non parlando neanche nel pre-match, in diretta su Dazn. Il club si assume la responsabilità della scelta, dichiarando di volersi concentrare solo sul campo, non alimentando ulteriormente la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni legata a Romelu Lukuaku.