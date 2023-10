Cagliari-Frosinone 4-3, Ranieri: “La squadra non si arrende mai, Pavoletti un ragazzo d’oro”

“Questa squadra non si arrende mai, ha davvero un cuore immenso, dimostrato l’anno scorso in Serie B e fatto vedere in questa partita. Nonostante gli errori e le giocate del Frosinone nel primo tempo avevamo avuto anche noi delle occasioni buone. Dal settantesimo in poi siamo riusciti a cambiare volto ad una partita che sembrava finita. Pavoletti? È un ragazzo d’oro, un professionista serissimo e che sembra avere il tocco magico al momento giusto”, le parole di Claudio Ranieri dopo l’incredibile successo in rimonta sul Frosinone.