Inter-Roma, Lukaku fischiato e in difficoltà: la squadra non lo aiuta, lui sbaglia tanto

Romelu Lukaku in difficoltà a San Siro nella sera del grande ritorno. Accolto con una miriade di fischi e con un po’ di indifferenza da parte degli ex compagni, nel pre partita il belga pare poter sopportare il tutto spavaldamente, ma in campo è un’altra cosa. Abbandonato al proprio destino dalla squadra, che gioca in modo rinunciatario e lo coinvolge raramente, in quelle poche volte in cui tocca palla l’attaccante giallorosso sbaglia tanto a livello tecnico e non si è accende mai. Prestazione davvero sottotono nella partita più importante a livello psicologico, si ferma dunque la vena realizzativa seppur al cospetto di una squadra più forte. E per Romelu c’è anche da sopportare il fatto che il gol vittoria arriva da Thuram, l’uomo che lo ha sostituito nei cuori dei nerazzurri.