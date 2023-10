Inter-Roma 1-0, Thuram: “Ritorno di Lukaku? Non mi concentro su queste cose”

“Gol nel giorno del ritorno di Lukaku a San Siro? Non mi concentro su queste cose, era una partita di campionato e abbiamo preso i tre punti. Le altre cose non mi interessano”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma grazie ad una sua rete nel finale. “Sono arrivato qui e ho iniziato a lavorare duramente. Faccio gol e assist, ma conta la squadra. Stiamo vincendo e sono contento”, ha aggiunto il centravanti ai microfoni di Dazn. E sul diverbio con Cristante al fischio finale: “Niente, cose che succedono in campo e rimangono in campo. Ci godiamo la vittoria con i tifosi e questo è quel che conta di più. È sempre un piacere segnare in casa davanti ai tifosi”.