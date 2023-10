Serie C: il blitz di Lipari porta la Recanatese alla vittoria contro il Pescara

La Recanatese batte il Pescara, in una partita finita 2-3. In poco più di novanta minuti, va in scena una partita composta da colpi di scena e grandi sorprese. Il Pescara si porta avanti al 35′ con Tommasini, ma poi Morrone la pareggia al 61′. Segue il primo gol tra i professionisti di Lipari al minuto 70′ e il 2-2 pescarese al 71′ firmato da Cangiano. Infine, è proprio Lipari, con un’inaspettata doppietta a portare la Recanatese alla vittoria al minuto 90.

Il gioco inizia con un Pescara particolarmente scattante e aggressivo, capace di sorprendere la difesa della Recanatese e sfiorare il gol dopo pochi minuti grazie a Merola. Gli ospiti riescono a resistere ai diversi attacchi sferrati dai biancocelesti, che nei primi dieci minuti di partita accerchiano l’area avversaria. La Recanatese poi, con il passare dei minuti, riesce a leggere meglio le giocate dei padroni di casa e comincia a rispondere. Nell’ultima metà del primo parziale, i giallorossi tentano più volte di tirare in porta, con il Pescara che risponde, facendo lo stesso. In questa fase, Meli e Plizzari tra i pali si rivelano una vera e propria salvezza, ognuno per la propria squadra. Dopo vari tentativi e opportunità, è il Pescara a portarsi in vantaggio. Al minuto 35, Tommasini approfitta di una svista della difesa avversaria, salita in ritardo, per mandare la palla in rete. Si tratta del secondo gol stagionale per il giocatore, che proprio oggi ha fatto il suo debutto come titolare. Nelle ultime battute prima del duplice fischio, la Recanatese cerca di rispondere, ma non c’è più tempo. Si torna negli spogliatoi sull’1-0, con tutte le carte in regola per vedere una seconda metà di gioco emozionante.

Quando si torna in campo, la Recanatese dimostra di avere le forze necessarie per trovare il pareggio e assedia la porta avversaria. Dopo poco più di dieci minuti il gioco viene però fermato: un faro dello stadio pescarese si è spento e la visibilità è ridotta. L’arbitro decide di far continuare la partita e si ricomincia qualche secondo dopo. Il faro è presto dimenticato, quando al 61′ Morrone entra in area e trova la rete del pareggio recanatese. Il Pescara risulta essere meno compatto rispetto alla prima metà e il Recanatese ne approfitta. Infatti, arriva solo dopo qualche minuto il gol del vantaggio, firmato da Lipari al minuto 70. Si tratta della prima rete siglata dal calciatore tra i professionisti. La gioia dei giallorossi dura poco però, con Cangiano che appena un minuto dopo riparte verso la porta avversaria, mettendo a segno il 2-2. La partita ha già regalato grandi sorprese ed emozioni, ma non finisce qui! La Recanatese si riaccende e Lipari, dopo il primo gol tra i professionisti, mette a segno anche la sua prima doppietta, segnando al 90′. Il Pescara non trova né l’energia né il tempo per rimontare e la partita finisce così, sul 2-3 della Recanatese.