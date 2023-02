Inter, risentimento muscolare per Correa: salterà il derby

Joaquin Correa è costretto nuovamente a fermarsi per un problema di natura fisica. Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per l’attaccante argentino, che dovrà saltare il derby di domani sera contro il Milan e sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici nel corso dei prossimi giorni. L’ex Lazio era tornato da poche settimane a disposizione dopo un altro stop che non gli aveva permesso di disputare i Mondiali in Qatar con la nazionale argentina che si è poi laureata campione del Mondo.