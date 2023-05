Inter, quinta vittoria di fila in Serie A. Sassuolo battuto e la Lu-La chiede spazio

Dopo la striscia di cinque partite senza vittorie, l’Inter ha collezionato cinque successi di fila in Serie A. L’ultimo è arrivato nel turno di campionato incastonato tra gli euroderby di Champions e il 4-2 col Sassuolo permette ai nerazzurri di ipotecare un piazzamento tra le prime quattro. Lukaku, un autogol di Tressoldi e una rete di Lautaro regalano il 3-0, ma i neroverdi reagiscono e credono alla rimonta fino al poker definitivo del belga. Lui e Lautaro sono i giocatori che hanno partecipato a più reti dallo scorso aprile. La Lu-La batte un colpo e chiede spazio ad Inzaghi a tre giorni dal derby. La serata però non scivola via senza difficoltà. Sono due i gol annullati in avvio di gioco, uno a testa: a Laurienté e a Correa. Al 18′ Berardi crossa dalla destra, Henrique tutto solo nell’area piccola spreca a lato di testa. Al 35′ l’Inter risponde con Correa che sfrutta i suoi 1.90 di altezza per incornare un pallone, ma la conclusione è di poco alta. Al 40′ il Sassuolo sfiora l’1-0: Berardi sterza e scarica per Frattesi che calcia con poca potenza, Handanovic blocca in due tempi. L’allarme scuote i nerazzurri. Al 42′ Lukaku si gira ai 20 metri facendo perno su Tressoldi e lascia partire un sinistro all’incrocio imparabile per Consigli.

La risposta neroverde è affidata nuovamente a Frattesi che penetra centralmente e calcia: stavolta la forza c’è, non la precisione. Nella ripresa non c’è Correa, rimasto negli spogliatoi per un affaticamento. Al suo posto spazio a Lautaro. Tra il 55′ e il 58′ i nerazzurri provano a chiudere i giochi. Sugli sviluppi di un corner e di un rinvio, Bellanova si incunea sulla trequarti e lascia partire un cross che Tressoldi svirgola alle spalle di Consigli. Tre minuti dopo altra deviazione, sempre di un Tressoldi da incubo: il sinistro di Lautaro dai 25 metri è sporcato dal centrale quel che basta per mettere fuori gioco Consigli. Il Sassuolo però c’è e un tiro di Henrique suona la sveglia. Proprio il centrocampista brasiliano riapre tutto con un colpo di testa alle spalle di D’Ambrosio su cross di Berardi. Al 75′ Pinamonti sfiora il palo con un diagonale, ma due minuti dopo su cross di Rogerio, Frattesi sovrasta Asllani e di testa batte Handanovic. Poco dopo altro brivido. Handanovic non legge bene un traversone di Zortea, ma Bajrami calcia alle stelle. Lo spavento si impadronisce di San Siro, ma a scacciarlo ci pensa l’uomo più in forma. Lukaku al 90′ riceve da posizione defilata e davanti a Consigli col mancino trova l’angolo opposto. Il poker scioglie San Siro che rivolge la testa all’euroderby. In quell’occasione Inzaghi non può permettersi black out.