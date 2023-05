Ligue 1 2022/2023, il Psg travolge 5-0 l’Ajaccio: titolo più vicino

È un roboante 5-0 quello con cui il Paris Saint-Germain, nella 35esima giornata di Ligue 1 2022/2023, ha sconfitto l’Ajaccio e si è riportato a +6 dal Lens secondo, con l’undicesimo scudetto che ormai dista solamente quattro punti, da ottenere nelle ultime tre giornate e qualora i rivali vincano tutte le tre partite a loro rimaste. Il match è stato già indirizzato nel primo tempo, con le reti di Fabian Ruiz al 22′ e di Achraf Hakimi al 33′ a mandare gli uomini di Christophe Galtier al riposo in vantaggio per 2-0. Il team della capitale, poi, è tornato in campo con ancora tanta fame e ha travolto i meno quotati avversari, con la doppietta di Kylian Mbappe tra il 47′ e il 54′, più l’autorete di Mohamed Youssouf a chiudere i conti definitivamente. Un po’ di scintille nel finale, con le espulsioni di Hakimi nei padroni di casa e di Thomas Mangani, ma ciò non ha per nulla influito sull’esito di un match già ampiamente deciso.