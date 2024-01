Inter: anche Ivan Perisic è soddisfatto dell’arrivo di Buchanan

Ivan Perisic è soddisfatto per l’arrivo di Tajon Buchanan all’Inter. Il croato ha infatti commentato su Instagram l’approdo del canadese a Milano. “Ottimo acquisto“, le parole di Perisic sotto alla prima foto da nerazzurro postata dal classe ’99.

Il comunicato ufficiale dell’Inter

Nato l’8 febbraio 1999, Buchanan è cresciuto con il sogno del calcio sempre vivo. Un sogno alimentato dall’incontro con Chrys Chrysanthou, suo primo allenatore nelle giovanili dei Mississauga Falcons.

A Foxborough Buchanan cresce, migliora e dimostra tutto il suo valore: gioca 67 partite e mette a segno 12 gol, ottenendo anche la sua prima convocazione con la Nazionale canadese nel giugno 2021, dopo aver solamente giocato partite di qualificazione con la selezione olimpica pochi mesi prima.

Arriva in Europa nel gennaio del 2022, al Club Brugge: in Belgio vince il campionato nella stagione 2021/22, debutta in Champions League e conquista la convocazione per il Mondiale di Qatar 2022.

Ala, terzino, esterno a tutta fascia, sia a destra che a sinistra: nella sua carriera Buchanan ha ricoperto tantissimi ruoli. Duttilità e una grande etica del lavoro: il piccolo Tajon è cresciuto bruciando le tappe e adesso è pronto a diventare il primo giocatore canadese a scendere in campo in Serie A.