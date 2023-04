Inter, operazione chirurgica per Milan Skriniar: “Mi sono infortunato con il Porto”

Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Con questo comunicato diramato dall’Inter viene ufficializzata l’operazione a cui ieri il difensore slovacco si è dovuto sottoporre. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane. Molto difficile rivederlo in campo prima della fine di questa stagione, ma ora gli occhi sono puntati anche sul futuro di Skriniar che dal primo luglio diventerà un nuovo giocatore del Psg. Forse. Visto che dalla Francia sono pronti a scommettere che il trasferimento rischia di saltare proprio per le attuali condizioni fisiche del difensore che, secondo quanto riportato sempre dai media francesi, dovrebbe svolgere delle accurate visite mediche prima dell’ok ufficiale da parte del Psg.

“Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita di andata contro il Porto”, ha scritto Skriniar su Instagram. “Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica. Un saluto a tutti”.