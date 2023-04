Rafa Nadal salta anche Madrid: “Il recupero non è andato come previsto”

Rafa Nadal non giocherà il Mutua Madrid Open. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo sui social, facendo il punto sul recupero dall’infortunio (lesione) al muscolo ileopsoas subito agli Australian Open. In un video Instagram, il 36enne ha spiegato che quelle che ha passato sono “state settimane difficili”. Le tempistiche per il recupero non sono state rispettate: “dalle 6 alle 8 settimane, ora siamo a 14”. “La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati – ammette Nadal -. Abbiamo seguito tutte le indicazioni dei medici, ma in qualche modo l’evoluzione non è stata quella che ci avevano inizialmente detto e ci troviamo in una situazione difficile. Le settimane passano e mi sono illuso di poter giocare ma purtroppo non potrò essere a Madrid”, annuncia.

Poi spiega: “L’infortunio continua a non guarire e non riesco a lavorare su ciò di cui ho bisogno per poter competere. Mi stavo allenando, ma ora qualche giorno fa abbiamo deciso di cambiare un po’ rotta. Sto facendo un altro trattamento e vedere se le cose migliorano per cercare di arrivare a quello che verrà dopo. Non posso dare scadenze perché non le so. Ecco come stanno le cose adesso”.

Nadal invia “un saluto speciale a tutto il pubblico madrileno e spagnolo perché sapete tutti cosa significa per me giocare questi tornei e quello che Madrid mi ha dato”. E aggiunge: “Non ho altra scelta che cercare di avere l’atteggiamento giusto durante tutto questo tempo, provare a darmi l’opportunità di competere in uno dei tornei che rimangono della stagione sulla terra battuta e non ho altra scelta che lavorare con la giusta mentalità. Un fortissimo abbraccio a tutti e appena avrò notizie vi informerò. Grazie!”, conclude nel video.