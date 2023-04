Inter, Moratti: “In disaccordo con chi attacca Zhang, Inzaghi ha grandi colpe”

Massimo Moratti, intervistato ai microfoni di Radio Rai, ha parlato del difficile momento dell’Inter e dell’imminente semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. “La partita di questa sera? Certamente sarà combattuta, ma serve la grinta necessaria per capire che una vincere una coppa quest’anno sarebbe molto importante. Un tifoso, se è tifoso, non può essere entusiasta di questo momento e io sono dispiaciuto, più che deluso. Se ho mai pensato di ricomprare l’Inter? Non in maniera concreta. Non è stata una mossa sbagliata la mia, visto che poi i risultati sono arrivati. Non ho rimpianti di nessun tipo”.

Di chi sono le colpe? Perché in campionato i nerazzurri fanno così tanta fatica? “Per quanto riguarda Zhang – ha commentato Moratti -, devo dire che qui stiamo attaccando lui ingiustamente: chi ha le maggiori colpe è l’allenatore. Sì, la società può avere i suoi problemi, ma i giocatori ce li ha, li ha comprati, ha speso un sacco di soldi per una squadra che avrebbe potuto rendere molto di più di quanto stia facendo. Certamente la colpa non è sua: lui ha dato la responsabilità a un allenatore e a dei dirigenti. Se poi dopo questi dirigenti e quest’allenatore, per trovare una via d’uscita, parlano costantemente del presidente e della società, può essere una scusa. Non è che abbiamo una squadra debole e con sforzo incredibile siamo arrivati al secondo posto, tutt’altro”.