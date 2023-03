Inter, Moratti consiglia Conte: “E’ l’allenatore più adatto se vuoi vincere il campionato”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, nel corso di un’intervento sul canale YouTube ‘Inter690, ha commentato il possibile ritorno sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte in caso di addio di Simone Inzaghi: “Se vuoi vincere il campionato probabilmente è l’allenatore più adatto per raggiungere questo obiettivo. Ad ogni modo non ho avuto modo di parlare con Marotta, quindi non saprei cosa dire a riguardo”.

Moratti ha poi parlato anche dell’attuale presidenza di Steven Zhang: “Preferisco aspettare prima di dare un giudizio. Ha investito tanto nella squadra ed ha vinto dei trofei. A livello economico la situazione dei club rispecchia quella internazionale. Al giorno d’oggi una famiglia in Europa o in Italia difficilmente potrebbe diventare proprietaria dei top club”.