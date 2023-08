Inter-Monza, rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO)

di Marzia Bosco 12

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima sfida di Serie A contro il Monza. “Sappiamo che è una squadra tosta che ci ha messo anche l’anno scorso in difficoltà. Ma noi vogliamo iniziare al meglio la stagione, l’obiettivo è quello di terminare con la seconda stella in petto, è quello che si meritano i nostri tifosi. Non vediamo l’ora di rivederli allo stadio, sarà emozionate”. Di seguito la conferenza stampa completa del tecnico nerazzurro.