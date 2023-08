Inter-Monza, Inzaghi: “Vogliamo iniziare bene, obiettivo seconda stella”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima sfida di Serie A contro il Monza. “Domani sarà emozionate, il ritorno allo stadio con i nostri tifosi. Non vediamo l’ora di cominciare, speriamo di farlo nel modo giusto, se lo meritano. Per quanto riguarda la preparazione i ragazzi hanno lavorato molto bene, nonostante i viaggi lunghi e complicati. Ci siamo allenati nel migliore dei modi, sappiamo che abbiamo delle responsabilità, vogliamo cominciare nel modo giusto”.

Poi ha proseguito: “Non mi piace fare pronostici o griglie sui favoriti, l’unica cosa che voglio dire è che sogniamo la seconda stella perché i nostri tifosi se lo meritano, e ce la metteremo tutta per ottenerla. Ci sarà grande entusiasmo e motivazione. Il calendario lascia il tempo che trova. L’anno scorso la parte finale doveva essere quella più difficile, invece per noi è stata quella che ci ha permesso di rientrare nella zona champions. Tutte le squadre in Serie A sono forti, quindi ogni partita può essere complicata. Sappiamo che ci manca un difensore, dovremmo essere bravi a prendere un giocatore importante in quella posizione. Non posso negare che avrei voluto Lukaku anche quest’anno, dispiace per come è finita, perché era voluto bene da tutti. Ma ha deciso così. Attaccanti? Penso che i quattro che ho a disposizione stanno lavorando bene, Thuram e Arnautovic dovranno assicurarci quei gol che l’anno scorso ci hanno assicurato Dzeko e Lukaku. Penso che faranno bene, si sono integrati anche con gli altri, ho fiducia in loro. Sommer è un grandissimo professionista, non ha bisogno di presentazioni”.

Il tecnico nerazzurro ha poi concluso: “Parole negative da parte di Sacchi? Se si parla male di me non mi interessa, ma non dei miei ragazzi che negli ultimi anni stanno facendo grandi cose. Cercheremo di far ricredere tutti sul campo”.