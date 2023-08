Inter-Monza, Palladino: “La società è solida. Miretti e Muriel ci piacciono”

“Il significato di questa stagione è chiaramente particolare, Berlusconi ci manca e ci mancherà. Però abbiamo una società solida e sana: Galliani non ci fa mancare nulla. Lo percepiamo e siamo convinti che la stagione andrà bene, in maniera solida”. Lo ha detto il tecnico del Monza, Raffaele Palladino alla vigilia della prima gara stagionale in campionato contro l’Inter a San Siro. “Col mercato aperto io non amo parlare perché può succedere di tutto – ha detto in riferimento alle ultime settimane con la finestra estiva -. Noi abbiamo una buona base: la squadra è fatta al 90%. Manca qualcosina, di sicuro un centrocampista per completare il reparto. E poi vediamo davanti cosa succede: se ci sarà qualche uscita, potrebbe esserci qualche entrata. Però adesso mi concentro sulla partita di domani, che è la cosa più importante: il mercato è lungo e ci sono altri giorni fino alla fine della sessione. Con la società c’è grande sintonia”. Si parla di Miretti e Muriel: “Ci piacciono entrambi, però abbiamo una lista di giocatori e fare nomi oggi sarebbe sbagliato. Siamo in grande sintonia con la società su quello che ci serve e sulle caratteristiche: non è importante il giocatore, ma sono importanti le caratteristiche. La società sa cosa potrebbe servire, però lascerei perdere il mercato e penserei alla partita di domani. Siamo in buone mani”.