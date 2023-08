Fiorentina, Pradè: “Amrabat vuole andare via, verrà accontentato solo per offerte importanti”

Daniele Pradè, Ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club, della situazione di mercato del centrocampista marocchino al quale sarebbero interessati club inglesi e spagnoli. “Per Amrabat è chiara la situazione. Lui vuole andare in un top club e noi vogliamo accontentarlo, ma se non arriverà un’offerta adatta rimarrà con noi. Non abbiamo giocatori simili in rosa”.

Poi ha proseguito parlando della nuova coppia di attaccanti, Nzola e Beltran. “M’bala lo seguivamo anche l’anno scorso. Italiano lo conosce benissimo e ci sarà il tempo per conoscersi. Lucas? Lo abbiamo seguito tanto, è forte e ha acquisito un valore importante nell’ultimo anno. Il buon rapporto con il presidente del River ci ha aiutato molto. Anche Italiano ci ha aiutato molto nella trattativa per l’attaccante argentino. Abbiamo fatto un bel lavoro”.