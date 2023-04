Inter-Monza oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi, sabato 15 aprile alle ore 20:45, proseguirà la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. Allo Stadio Giuseppe Meazza, andrà in scena il piccante scontro tra Inter e Monza, gara molto importante per entrambe le squadre e, in particolar modo, per la squadra allenata da Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, hanno conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite e non vincono in campionato dallo scorso 5 marzo: attualmente, l’Inter è quinta a 51 punti e ha bisogno assolutamente di una vittoria per non vedere la zona Champions League, al momento distante un solo punto, allontanarsi sempre di più. Anche il Monza non vince da quattro gare, ma la situazione di classifica è decisamente tranquilla: gli uomini di Raffaele Palladino, con 35 punti in classifica, ne hanno ben 13 da difendere sul Verona terz’ultimo nelle ultime 9 partite della stagione. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Dazn.