Napoli-Verona, Zaffaroni: “Punto che vale tantissimo, risultato ci dà morale”

“Un punto che vale tantissimo per noi e la nostra classifica: è una grande iniezione di fiducia per il proseguo. Avremo un finale di stagione intenso e quindi questo è un risultato che ci deve dare grande morale”. Queste le dichiarazioni di Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli. “Occasione Ngonge? Una grandissima occasione indubbiamente, abbiamo preparato la partita in questo modo. Il Napoli è una grande squadra, con eccelse individualità e grande organizzazione di gioco: sapevamo che dovevamo afre una gara di grande attenzione e intensità, ma soprattutto prevalentemente difensiva. La cosa positiva è che siamo ripartiti sempre quando potevamo: questa grande occasione nel finale è stata enorme, ma siamo molto soddisfatti di questa partita”.

“Difesa a 4? Il concetto fondamentale è rispettare molto il Napoli siccome ha sempre messo sotto tutte le squadre in Italia ed Europa – ha proseguito – La decisione di Lasagna da quella parte è perché lui è in grado di afre questo tipo di partita: sapevamo che era necessario difendersi oggi molto più bassi rispetto a quello che facevamo di solito. Serviva gamba per poi riproporsi e ripartite: Lasagna in questo è stato bravissimo anche quando c’era la possibilità di ripartire. Noi dobbiamo avere la mentalità di lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata; in un percorso come il nostro la sconfitta di Genova ci può stare, visto che ogni gara per noi è un po’ come se fosse l’ultima spiaggia. Questo ti porta via tante energie fisiche e nervose”.