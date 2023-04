Inter-Monza, Caldirola: “Non potevo sognare di meglio, serata perfetta”

“Non potevo sognare di meglio. Giocare a San Siro e fare anche gol, portando la squadra alla vittoria, penso rappresenti la giornata perfetta”. Così Luca Caldirola, difensore del Monza e match winner, intervenuto a Dazn in seguito alla vittoria per 1-0 nella sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. “Crescere nell’Inter e passare una serata del genere da un lato è un dispiacere, perché ho passato tanto tempo in nerazzurro – prosegue Caldirola – Tuttavia questo è il calcio e sono contento per me e per il Monza. Con il Benfica l’Inter ha fatto una grande gara, oggi invece noi ci siamo difesi meglio e li abbiamo messi in difficoltà in maniera evidente. Il ritorno in Italia? Dopo aver fatto un anno fuori rosa in Germania è stato difficile riprendermi. Sono stato bravo a sfruttare qualche occasione, specialmente col Benevento. In questi momenti mancano certezze e aumentano i dubbi, ma tornare in Serie A era il mio obiettivo e per fortuna ci sono riuscito”.