Diego Milito ha ai microfoni di Sportitalia torna sulla sconfitta di Istanbul dell‘Inter contro il Manchester City in finale di Champions League. “Abbiamo fatto una grandissima finale, meritavamo di più. Resta comunque una grandissima stagione, un grande percorso in Champions e in Coppa Italia e ha finito bene in campionato. Ci sono tutti i presupposti per fare un altro grande anno”.