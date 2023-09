Inter-Milan, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby contro l’Inter valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi. L’allenatore rossonero ha fatto il punto sulle condizioni della squadra ed ha risposto anche alle domande sui derby persi nella scorsa stagione che, per lui, ora non contano più. Il focus è tutto sulla partita di domani e in campo di sarà anche Olivier Giroud, che ha recuperato dall’infortunio in Nazionale. Rivedi la conferenza stampa del tecnico parmense.