Juventus, Allegri: “Dispiaciuto della situazione Pogba. Bonucci? Le soap opera sono su Canale 5…”

“Sono dispiaciuto della situazione, ma non ho altro da aggiungere e c’è un procedimento coinvolto. E’ giusto aspettare la fine del procedimento. Appena ci sarà la sentenza possiamo dire cosa cambia senza di lui, bisogna rimanere concentrati sui giocatori che abbiamo”. Queste le parole di Massimiliano Allegri sul caso Pogba, sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per la positività al testosterone emersa al termine di Udinese-Juventus, match giocatosi lo scorso 20 agosto. “Purtroppo, al momento, le cose non sono andate benissimo con Pogba – ha proseguito l’allenatore livornese alla vigilia di Juventus-Lazio – Prima l’infortunio, ora questa situazione. Mi dispiace, lui è un giocatore diverso rispetto a tutti gli altri”.

Un altro tema scottante è quello di Leonardo Bonucci con l’ex giocatore bianconero che ieri ha riservato parole pesanti etichettando Allegri come un bugiardo: “I miei amici mi chiamano sempre Pinocchio, quindi quello è il meno..”, ha scherzato Allegri che poi è ritornato sull’argomento: “Credo non ci sia più niente da dire, abbiamo già detto tanto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal calcio. Le soap opera sono su Canale 5, non sono molto ferrato..”

Poi sulla partita: “La Lazio è una squadra con molta tecnica, giocano bene nello stretto. In contropiede sono molto alibi, basta vedere Napoli e partite dell’anno scorso. Quando giochi gli scontri diretti sono partite equilibrati e bisogna portare i dettagli dalla nostra parte”. L’obiettivo dichiarato è la Champions League: “Domani non è un crocevia, la Lazio è una diretta concorrente per arrivare tra le prime quattro che è il nostro obiettivo principale. Per arrivare nelle prime 4 bisogna fare un tot di punti, il campionato è lungo e bisogna avere la forza di prepararsi partita dopo partita. L’ultima partita di campionato dovremo essere tra le prime quattro”, ha concluso.