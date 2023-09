Inter-Milan, Pioli: “Abbiamo lavorato sui minimi dettagli. KO nei derby? Non mi interessa il passato”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby contro l’Inter valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo iniziato bene, come i nostri avversari, e vogliamo proseguire su questa strada. Ero curioso nella prima gara di campionato dopo tanti cambiamenti, adesso non sono curioso. Sono convinto di come abbiamo preparato la partita, abbiamo lavorato sui minimi particolari. Sono convinto che la squadra metterà in campo i propri principi di gioco e le proprie caratteristiche. Di Zlatan ce n’è uno, è la squadra che è cresciuta. Abbiamo giocatori di carattere e Giroud e uno di questi. Negli ultimi anni i giocatori sono cresciuti, mentre i nuovi si sono integrati. Domani servirà molta concentrazione. Non mi interessa niente degli ultimi derby, conta solo la gara di domani. Non mi interessa il passato. Dobbiamo trovare soluzioni per fare il nostro gioco”.

L’allenatore rossonero è convinto che i suoi ragazzi scenderanno in campo per vincere la partita: “Abbiamo la possibilità di dimostrare le nostre qualità e dobbiamo sfruttarla. I miei giocatori devono pensare di poter vincere la partita. Il campo e la stagione stabiliranno chi è più forte. Siamo solo all’inizio. Mi è piaciuto l’inizio di stagione, domani usciremo in campo ancora meglio. La partita ci dirà molto, qualsiasi sia l’esito. A decidere la partita saranno i vari momenti, ci vorrà una partita di alto livello in tutte le situazioni. Domani voglio vedere il Milan, voglio vedere i ragazzi che fanno ciò che sanno fare. Non abbiamo paura di nulla“.

Nella scorsa stagione l’Inter ha vinto praticamente tutti i derby contro il Milan, ma per Pioli ora è il momento di voltare pagina: “Non ho guardato i derby del passato, ma solo le nostre prime tre partite e le tre gare dell’Inter. Abbiamo lavorato per fare il meglio possibile. Abbiamo acquistato tanti giocatori per affrontare qualsiasi tipo di avversario e per provare a vincere tutte le partite. Non abbiamo pensato ad un singolo avversario. Leao? Sta diventando un giocatore dominante e determinante. Dobbiamo portare avanti il nostro modo di giocare cercando di crescere ulteriormente. Dovrò essere bravo a gestire i miei giocatori perché abbiamo sette partite in pochi giorni. I miei giocatori si sono preparati con serenità e con il sorriso, sono molto contento“.