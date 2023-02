Inter-Milan, Inzaghi: “Ci metteremo testa e cuore. Skriniar giocherà, Lukaku migliora”

“Non mi aspetto un Milan sottotono, è una squadra che rispetto molto. Si affrontano due squadre che l’anno scorso si sono giocate lo scudetto, pochi giorni fa la Supercoppa. In tutti i derby ho visto che sono partite particolari decise da un episodio, dovremo essere bravi a farlo girare dalla nostra parte. Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Ci metteremo testa e cuore, noi arriviamo pronti a dare tutto sul campo”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigila del derby contro il Milan: “I derby sono tutti storie a sé. In questo anno e mezzo ne abbiamo giocati tanti, ben sei… Quelli di coppa ci hanno permesso di vincere due trofei, in campionato ci sono stati delusioni. Dobbiamo affrontarli con la giusta concentrazione, se no si rischia di arrivare alla partita con tante energie mentali spese”.

Su Lukaku: “Lukaku non ha mai avuto tanti infortuni, io ci sono passato. Le ultime settimane per lui sono state positive, è dispiaciuto perché non ha potuto darci quel che voleva, ma non è dipeso da lui. Ora sta lavorando al meglio, quando è al top sappiamo che giocatore è”. E su Skriniar: “Non giudico le scelte di Skriniar ma l’uomo. È un ragazzo splendido e unico, ogni giorno lavora benissimo. Probabilmente domani sarà titolare. Cose come queste accadono ogni anno, i tifosi devono abituarsi. Dopo quello che è successo non sarà più il capitano. Ne abbiamo discusso molto tranquillamente con la società e il ragazzo”.