Inter-Milan, le coreografie delle due curve infiammano il derby (FOTO)

Le coreografie delle rispettive curve in occasione di Inter-Milan, derby della Madonnina di scena a San Siro e valevole per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Entrambe le fazioni del tifo milanese hanno dato spettacolo, confezionando una coreografia volta a schernire gli avversari. Gli interisti hanno etichettati i rivali come ‘ratti’, scrivendo: “Parlate della nostra vita allo spioncino. Quando voi il 10 giugno siete usciti dal tombino. Permalosi, complessati“. I milanisti invece hanno risposto dando ai cugini dei pagliacci, come si evince dall’immagine e dalla scritta ‘Circo Internazionale‘. Di seguito le due coreografie.

"Parlate della nostra vita allo spioncino. Quando voi il 10 giugno siete usciti dal tombino. Permalosi, complessati" La coreografia della Curva Nord per #InterMilan #derby pic.twitter.com/mOgvXWqlZn — Daniele Mari (@marifcinter) September 16, 2023