Premier League 2023/2024: il Brighton di De Zerbi batte il Manchester United, City e Tottenham di rimonta

Pomeriggio ricco di emozioni nella quinta giornata di Premier League 2023/2024. Al London Stadium il Manchester City ribalta il West Ham e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno, scavalcando nuovamente il Liverpool. La squadra di Guardiola, al rientro dopo l’operazione alla schiena, finisce sotto per effetto del gol di Ward-Prowse nel primo tempo, ma nella ripresa con Doku, Bernardo Silva e il solito Haaland completa una rimonta complicata e trova la quinta vittoria su cinque in campionato. Arriva la terza sconfitta invece per i cugini del Manchester United, travolti a Old Trafford dal sempre più splendido Brighton di Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano vola al terzo posto della classifica con quattro successi e un solo ko e questa volta passa in casa dei Red Devils grazie a i gol di Welbeck, Gross e Joao Pedro, inutile nel finale la rete di Mejbri.

Finisce a un passo dal baratro il Tottenham ma risorge alla grande: ma in casa al nuovo White Hart Lane, dopo essere passato in svantaggio per effetto del gol di Hamer al 74′, trova le forze per il clamoroso ribaltone targato Richarlison e Kulusevski, in gol al 98′ e 101′ rispettivamente, per una vittoria che vale il secondo posto insieme ai Reds di Klopp, che a ora di pranzo hanno vinto a Wolverhampton. Nelle altre due sfide del pomeriggio, infine, 3-1 dell’Aston Villa ai danni del Crystal Palace e 1-0 che basta al Fulham per avere la meglio della matricola Luton.