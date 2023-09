Inter-Milan 5-1, tonfo dei rossoneri: la reazione di Mauro Suma (VIDEO)

di Antonio Sepe 13

La reazione di Mauro Suma alla netta sconfitta del Milan per 5-1 nel derby contro l’Inter, nell’incontro valevole per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Serata da dimenticare per la squadra di Pioli, travolta dai cugini rossoneri in maniera inaspettata. Mkhitaryan ha aperto le danze, prima del raddoppio di Thuram. Quindi il gol di Leao ad accorciare le distanze, ma invece di caricare rossoneri ha dato vita alla goleada nerazzurra. A segno ancora Mkhitaryan, poi Calhanoglu e Frattesi. Disperato Suma, ovviamente deluso dalla prestazione.