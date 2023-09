Inter-Milan 5-1, Kjaer: “Sconfitta pesante, dispiace per i tifosi”

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sonora sconfitta del Milan per 5-1 nel derby contro l’Inter: “Loro sono stati più furbi e determinati di noi, ma una sconfitta del genere in una partita come il derby pesa parecchio. Fa parte del percorso, ma sono davvero dispiaciuto nei confronti dei tifosi. A partire da domani bisogna tornare a lavorare“. Il difensore danese ha poi aggiunto: “Eravamo consapevoli della loro forza, sono stati bravi. Stasera abbiamo perso di brutto e mi dispiace soprattutto per i nostri fan“.