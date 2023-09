Inter-Milan 5-1, Inzaghi: “Mi fa piacere per la nostra gente. Ora arriva il difficile, dobbiamo farci trovare pronti”

“Ero un po’ preoccupato per questo derby, lcuni giocatori sono rientrati a 24 ore dalla partita, ma so che sanno giocare queste gare. Mi fa piacere per tutta la nostra gente, sapevamo che era importantissimo: quattro derby vinti ci hanno portato a un trofeo e all’onore di giocare una finale di Champions, questo ci dà il momentaneo primato in classifica, ma siamo solo all’inizio. Adesso arriva il difficile con una serie di partite ravvicinate”. Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato così la vittoria per 5-1 nel derby contro il Milan ai microfoni di Dazn.

“Giocando ogni tre giorni è importante avere profondità di panchina. I subentrati ci hanno dato un grandissimo aiuto. Thuram? Brava la società che lo voleva da tempo e voleva già acquistarlo a gennaio, è un bravissimo ragazzo che si è fatto subito voler bene. Abbiamo cambiato 12 giocatori, non è poco. La stagione dello scorso anno ci ha dato tanta consapevolezza. Ora viene il difficile, dobbiamo farci trovare pronti”, ha concluso il tecnico.