Inter-Milan 5-1, Pioli non chiede scusa ai tifosi: “Perché dovrei farlo? Mica abbiamo perso apposta”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sonora sconfitta del suo Milan nel derby contro l’Inter, Stefano Pioli ha dichiarato: “Il risultato è troppo pesante visto che fino al 3-1 la prestazione l’avevamo fatta. Poi abbiamo mollato, invece di giocare fino alla fine, e ci siamo demoralizzati. Questo risultato fa male, ma ci aiuterà a migliorare“.

Incalzato sulle scuse ai tifosi, il tecnico dei rossoneri ha replicato: “Per quale motivo dovrei scusarmi? Non abbiamo mica perso apposta. Abbiamo fatto di tutto per provare a vincere, ma loro sono stati più bravi di noi. Ovviamente perdere cinque derby non è piacevole, ma proveremo a fare meglio“. Infine, Pioli ha concluso: “Volevamo invertire il dato negativo ma non ci siamo riusciti e non possiamo esserne felici. Dovremo essere bravi a riprenderci subito visto che martedì ci aspetta una gara fondamentale“.