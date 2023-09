Manchester United-Brighton, De Zerbi: “Una grande partita, sono fortunato ad allenare questi ragazzi”

“Abbiamo giocato una grande partita e meritato di vincere dopo aver sofferto molto nella prima parte di gara. Lo United ha giocato in modo diverso da come l’avevamo preparata ma poi l’abbiamo rimessa in piedi”. Così Roberto De Zerbi commenta l’ennesimo successo, il 3-1 contro il Manchester United ad Old Trafford. “Sono fortunato ad allenare questa squadra. Mi piace vedere i miei giocare mostrando qualità. Sono orgoglioso di loro. Giovedì sarà una serata storica per noi”, ha aggiunto il tecnico bresciano in merito all’esordio in Europa League.