Inter, Marotta: “Skriniar? Nostro ottimismo legato all’uomo che rappresenta”

“Skriniar? Non abbiamo fretta di arrivare ad una conclusione, siamo concentrati su questa risposta. Lo dobbiamo lasciare tranquillo, abbiamo davanti un giocatore che è un professionista molto serio. Il nostro è un ottimismo sincero legato a quello che l’uomo rappresenta”. A dirlo è l‘amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediata vigilia della Supercoppa che i nerazzurri si giocano contro il Milan a Riad, in Arabia Saudita. “La ricetta è che questa è una partita secca, dobbiamo affrontare questa partita con grandi motivazioni di gioco sperando che tutto vada al meglio – ha proseguito Marotta a ‘Mediaset’ – Siamo onorati di affrontare una partita che mancava dal 2011, questo è uno spot molto importante per il calcio italiano”.

Su De Vrij: “Lui è un altro ottimo professionista, sono scelte dell’allenatore. A gioco lungo, avendo tantissime partite davanti, anche lui ha possibilità di mettersi in mostra. In un grande club non ci sono titolari o riserve, ma co titolari. Lui è una certezza”.

Sul campionato Marotta aggiunge: “Dobbiamo riconoscere quello che sta facendo il Napoli, ha tante chances di portare a termine la stagione da vincitore. Ma noi, come tutte le antagoniste, abbiamo l’obbligo di pensare di riagganciarlo”, ha concluso.