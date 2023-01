Probabili formazioni Atalanta-Spezia: ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di giovedì 19 gennaio nella cornice del Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini insegue la terza finale di questa fortunata era calcistica, lo Spezia di Gotti sogna di essere la sorpresa di questa edizione. La partita sarà trasmesssa in diretta su Italia 1 e in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

ATALANTA – Okoli trova posto in difesa a protezione di Sportiello. Muriel e Hojlund i possibili titolari in attacco, ma Boga (accostato alla Fiorentina) scalpita per una maglia dal 1′.

SPEZIA – Spazio ai nuovi acquisti. Moutinho, Zurkowski ed Esposito in campo nella palestra più formativa del calcio italiano: la Coppa Italia. Anche Verde cerca il rientro dal 1′.

Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Hojlund

Ballottaggi: Hojlund 55% – Boga 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Spezia (3-5-2): Dragowski; Moutinho, Kiwior, Caldara; Amian, Zurkowski, Esposito, Bastoni, Reca; Verde, Nzola

Ballottaggi: Holm 60% – Amian 40%; Moutinho 55% – Hristov 45%

Indisponibili: Zoet.

Squalificati –