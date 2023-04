Inter, Marotta: “Senza Champions piani da rivedere”

“Paletti per il futuro di Inzaghi? Abbiamo fiducia e lo abbiamo detto, ha un contratto con noi pluriennale. Oggi ci troviamo davanti a tre strade, tre obiettivi diversi e ci giochiamo un po’ tutto. C’è discontinuità nelle prestazioni in campionato, lì dobbiamo trovare le nostre performance. Questa squadra e questo allenatore hanno avuto un cammino importante nelle altre competizioni. La cosa prioritaria per il club è il quarto posto, essere fuori dalla Champions League dell’anno prossimo ci farebbe rivedere tutti i nostri piani”. Lo ha detto l’amministratore delegato Giuseppe Marotta in merito al futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, alla luce delle recenti sconfitte in campionato. “Abbiamo perso punti con le provinciali, non tanto per merito degli avversari, ma per demerito nostro – spiega a Sport Mediaset -. E’ un fatto mentale e di concentrazione: questo è l’aspetto negativo di questo campionato”, spiega Marotta. La società però viaggia in un’unica direzione: “Noi siamo molto compatti a livello dirigenziale, anche ieri abbiamo parlato con i giocatori singolarmente. Da questo punto di vista la dialettica è frequente, questo non deve interferire con la gestione dell’allenatore. Il gioco del calcio è fatto di risultati, è normale: tutti gli allenatori e i dirigenti siamo sotto esame. Se non si centrano gli obiettivi è normale che siamo colpevoli”.