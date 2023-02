Inter, Marotta: “Sanchez ceduto per motivi economici, Vidal per svecchiare la rosa”

Negli scorsi giorni l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato un’intervista ai cileni di La Tercera, affrontando il tema dei due sudamericani andati via nella sessione estiva di mercato: “Sanchez non è rimasto per ragioni economiche, dovevamo abbassare il monte ingaggi, non è stata una richiesta dell’allenatore. L’addio di Vidal è invece dovuto a una questione di tipo anagrafica, la nostra programmazione prevede di svecchiare la rosa inserendo dei giovani”.