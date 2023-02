Calcio, Olympiacos: “Designazione folle, non vogliamo il figliastro di Lubos Michel”

L’Olympiacos ha protestato con la classe arbitrale greca, per la designazione del match di campionato contro il Paok. Il direttore di gara infatti sarà lo slovacco Ivan Kruzliak, figliastro dello storico arbitro nemico dell’Olympiacos Lubos Michel. Quest’ultimo aveva infatti decretato l’eliminazione dei greci durante il match di Champions League contro la Dinamo Kiev nel 2019, prendendo alcune decisioni discutibili.

Proprio per quanto descritto l’Olympiacos ha così scritto un duro comunicato di protesta, chiedendo il cambio della designazione. Questo il testo: “Adesso si supera ogni limite. La designazione decisa da Bennett, Mantalos e Baltakos mostra esattamente cosa sta succedendo nel calcio greco. Nella partita più importante dell’anno scelgono come arbitro uno slovacco, Ivan Kruzliak, il figliastro di Lubos Michel. Un arbitro che nella partita Dinamo Kiev-Olympiacos ha decretato l’eliminazione dell’Olympiacos, a cui ha fatto seguito una protesta ufficiale alla UEFA. Mettiamo in chiaro che non accettiamo questa designazione e chiediamo che sia cambiata immediatamente! Questa è una sfida aperta, un piano della “banda” per ferire l’Olympiacos”.