Inter, Marotta sulle parole dell’agente di Skriniar: “Nessuna risposta, oggi niente da dire”

Le parole di Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar che ha escluso la possibilità del rinnovo del difensore slovacco con l’Inter, non sono affatto piaciute a Beppe Marotta. L’amministratore delegato dei nerazzurri, tuttavia, all’uscita dell’Assemblea della Lega Serie A non ha voluto commentare: “No, veramente ragazzi. Non ho niente da dire. Le dichiarazioni del procuratore di Skriniar? Oggi nessuna risposta“.