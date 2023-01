Pallanuoto, World Cup: il Settebello a Zagabria per le qualificazioni dall’8 al 14 marzo

La World Aquatics ha denominato la nuova manifestazione internazionale World Cup e metterà in palio due posti per i campionati mondiali 2024 che si disputeranno a Doha, in Qatar. Il Settebello, vincitore dell’ultima edizione del torneo mondiale, sarà impegnato nel primo turno di qualificazione che si svolgerà dall’8 al 14 marzo. Le prime sei squadre delle dodici partecipanti, divise in due gironi da sei, andranno in finale dal 30 giugno e il 2 giugno. Prima fase con girone all’italiana diviso in due gruppi: le prime tre classificate di ciascun gruppo si qualificano alla finale, dove il Paese ospitante ha uno slot automatico.

Il Gruppo A, dove è inserita l‘Italia, si sfideranno a Zagabria con i padroni di casa della Croazia, Giappone, Ungheria, Francia e Stati Uniti. Nel gruppo B di Podgorica, in acqua Montenegro, Serbia, Grecia, Georgia, Australia e Spagna. “Finalmente è uscito il calendario e non vediamo l’ora di giocare”, ha dichiarato il commissario tecnico azzurro, Alessandro Campagna. “Si giocherà con le nuove regole e bisognerà vedere gli sviluppi tattici che ci potranno essere durante la partita. Sarà un test molto importante in funzione dei mondiali di Fukuoka. Sarà una settimana molto importante perché non avremmo tante altre occasioni per vederci prima della prova iridata. Faremo il punto della situazione a metà anno agonistico”.

Di seguito il calendario completo

Gruppo A, Zagabria

8 Marzo

17:30 Italia-Giappone

19:00 Croazia-Usa

20:30 Francia-Ungheria

9 Marzo

19 :00 Croazia-Francia

20:30 Usa-Giappone

10 Marzo

19:00 Ungheria-Italia

20:30 Francia-Usa

11 Marzo

19:00 Italia-Croazia

20:30 Giappone-Ungheria

12 Marzo

19 :00 Croazia-Giappone

20:30 Francia-Italia

13 Marzo

19:00 Usa-Ungheria

20:30 Giappone-Francia

14 Marzo

19:00 Italia-Usa

20:30 Ungheria-Croazia