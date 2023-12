Inter, Marotta parla di Zielinski: “Troppo presto per intervenire, spero rinnovi per il bene del Napoli”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di Piotr Zielinski: “Per il bene dei partenopei mi auguro che rinnovi. Io so solamente che è un giocatore in scadenza. Insieme ad Ausilio e Baccin ovviamente monitoriamo, ma non ci siamo minimamente avvicinati: è ancora troppo presto per farsi avanti“. Sul 3-3 contro lo Sporting Lisbona, invece: “Il pareggio è stato positivo: si è trattato di un’opportunità di far crescere tanti ragazzi, alcuni dei quali non avevano mai giocato in Champions League“.