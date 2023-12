Serie C 2023/24: frena il Padova, il Mantova allunga battendo per 4-1 il Renate

Nella domenica pomeriggio della Serie C, nei match del pomeriggio sono arrivati verdetti sorprendenti che fanno sorridere il Mantova, sempre più capolista del Girone A di Serie C. I lombardi dovevano affrontare il Renate, ma non hanno steccato l’occasione: 4-1 chiaro con i sigilli di Brignani, Trimboli, Mensa e Fiori. Per gli ospiti non basta il gol di Sorrentino in avvio, che dopo due minuti aveva trovato il sorprendente vantaggio.

Chi frena, invece è il Padova che non riesce ad andare oltre l’1-1 nel match casalingo contro la Lumezzane. L’iniziale vantaggio targato da parte di Capelli, in avvio al sesto minuto, aveva fatto pensare ad un pomeriggio tranquillo. La reazione della Lumezzane però ha fatto capire che non fosse così: al 27esimo del primo Moscati ha firmato l’1-1 definitivo.

Nel Girone A è anche arrivato il successo della Pro Vercelli che ha dato continuità al suo buon periodo contro l’Albinoleffe. I piemontesi vincono grazie alla reti di Matteo Maggio, arrivata al 56esimo del secondo tempo. Altro successo importante in chiave playoff quello della Giana Erminio contro il Trento: nello scontro diretto sono i padroni di casa ad avere la meglio grazie alla doppietta di Fumagalli. Solo per le statistiche il gol di Obaretin per il Trento.