Inter, Marotta: “Lautaro professionista serio, non ci siamo mossi per Zielinski”

L’amministratore delegato dell’Inter Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida con l’Atalanta: “Scamacca non ha rifiutato l’Inter, abbiamo deciso di ritirarci e puntare su Thuram. Lautaro è un ragazzo molto maturo, professionista serio. Sa che l’Inter può dargli quella certezza che stava cercando. La speranza è che possa rimanere come simbolo. Poi in futuro non si può prevedere nulla. Il suo rinnovo? Non è una tempistica breve. Rinegoziare i contratti non è una priorità. Al tempo giusto speriamo per lui e per altri giocatori annunciare il prolungamento di contratto”.

Infine su Zielinski: “Quando giocatori bravi sono in scadenza, vengono accostati a tante squadre, anche l’Inter. Non c’è alcun approccio, Ausilio e Baccin hanno tanti nominativi sul taccuino, faremo le nostre valutazioni al momento giusto. Saranno lui e il Napoli a decidere, il rapporto è tra loro”.