Inter, Marotta: “Inzaghi resta, è stato davvero bravo. Onana? Non è sul mercato”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto a ‘Il Foglio Sportivo a San Siro’, evento organizzato dal quotidiano milanese al Meazza, ha parlato del futuro del tecnico Simone Inzaghi: “Inzaghi resta, le valutazioni non si fanno su un episodio o su una partita ma sul suo modo di lavorare e da questo punto di vista è stato davvero bravo. Il piccolo neo è stato quello di non essere stati protagonisti in campionato, ma come altre squadre, dove siamo stati solo spettatori di una cavalcata straordinaria del Napoli che ha meritato lo Scudetto”.

Il dirigente nerazzurro ha fatto il punto anche sui singoli, blindando il portiere André Onana: “Dzeko, Mkhitaryan, Acerbi, Darmian sono tanti elementi che non hanno inciso dal punto di vista economico ma che hanno dimostrato nei fatti di essere protagonisti. 40 milioni per Onana? Oggi è difficile pianificare il futuro, ormai la volontà dei calciatori è determinante. Non c’è nessuna offerta e il giocatore è contento di stare qui, da parte nostra quindi non è sul mercato“.

Marotta ha commentato anche la vittoria nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan: “Siamo contenti ma non euforici fino in fondo, abbiamo vinto il primo match ma non abbiamo ancora conquistato la finale. La prestazione della squadra è di buon auspicio per il ritorno, ma non dobbiamo sottovalutare l’avversario. L’approccio è stato forse più determinato, abbiamo colto un doppio vantaggio che ha destabilizzato il Milan che poi è venuto fiori. Loro sono una squadra comunque forte e avranno ancora più furore. Quello che conta è la prestazione, siamo stati bravi nella prima fase a fare gol poi a controllare la reazione del Milan”.

Una battuta anche sulla Juventus: “Non vince più senza di me? Sono coincidenze, io svolgo il mio lavoro con tanta passione e per ottenere i risultati bisogna curare anche i particolari che fanno la differenza. Giuntoli? Sono scelte che dipendono solo da lui, non so come stanno le cose. Quando un dirigente è corteggiato vuol dire che è bravo e che ha fatto bene”.