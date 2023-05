Inter, Marotta: “Dybala? Con lui rapporto d’affetto, ma non andrò a bussare alla Roma”

Giuseppe Marotta, durante la Milano Football Week, ha parlato di Paulo Dybala e delle possibilità di vedere l’argentino vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. “A Dybala mi lega un rapporto d’affetto, lo abbiamo preso dal Palermo quando era ragazzino, è un ragazzo d’oro – ha affermato l’amministratore delegato nerazzurro –. Perché non è venuto all’Inter? Subentra la razionalità di costruire una squadra con determinate logiche, lì davanti c’erano quattro attaccanti, ha fatto bene ad andare alla Roma. Non so se le nostre strade si incontreranno di nuovo, di sicuro non andrò io a bussare alla Roma”.

Il dirigente nerazzurro ha poi parlato degli eventuali rinnovi di Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko: “Bastoni? C’è la risposta positiva da parte del ragazzo e del procuratore, credo che arriveremo a un accordo. Dzeko? È una decisione che prenderemo insieme, dipenderà dal posizionamento di fine stagione. Vedremo tra quindici giorni cosa succederà”, ha concluso Marotta.