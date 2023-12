Inter-Lecce, Inzaghi: “Prestazione attenta e lucida. Arnautovic? Per me come se avesse fatto due gol”

“In Coppa Italia venivamo da un risultato che non ci ha lasciato affatto contenti. Volevamo fare bene per passare il turno ma non siamo riusciti nel nostro intento. Oggi eravamo decisi a riprendere la nostra marcia con il Lecce e ci siamo riusciti mettendoci alle spalle l’eliminazione di mercoledì. Questo mi lascia molto tranquillo per il prossimo futuro”. Lo ha dichiarato Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 casalingo rifilato al Lecce. “Il Lecce è un avversario di valore – ha poi continuato -. Siamo stati bravi e i miei ragazzi hanno giocato una prestazione attenta e sono molto soddisfatto”.

Il tecnico ha poi risposto così riguardo alla possibilità di intervenire nel prossimo calciomercato. “Stiamo vivendo un momento di emergenza. Abbiamo perso Cuadrado e molti altri calciatori sono appena tornati ad allenarsi. Con la società abbiamo già parlato e sappiamo cosa cercare ma tutto dipende anche dalle possibilità che il mercato offrirà”.

Prima di chiudere, Inzaghi analizza così la prestazione di Arnautovic, oggi autore di un assist tacco che ha permesso a Barella di segnare il gol del 2-0. “Marko per noi è un calciatore importante. Per me oggi è come se avesse fatto due gol. Sta lavorando molto bene ed è questo che conta. So bene che gli manca il gol ma sono certo che arriverà presto”.